Вашингтон и Москва будут вести переговоры по Украине, но это произойдет уже после выборов президента США. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

По его словам, разговаривать США и России придется, скорее всего, после выборов американского президента. При этом экс-премьер подчеркнул, что в Европе переговорщиков сейчас нет, так как там исчезли сильные политические лидеры. Поэтому переговоры по Украине будут вестись с Госдепом США, который и определяет внешнюю финансовую и военную политику европейских государств.

Степашин отметил, что Вашингтон будет заинтересован в этих переговорах, так как дальнейшее продолжение боевых действий на Украине Соединенным Штатам будет уже невыгодно из-за огромного внутреннего долга в несколько десятков триллионов долларов.

До этого газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Великобритания предоставили Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области после вторжения украинской армии в регион.

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