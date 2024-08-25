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Политолог объяснил, почему Дурова задержали именно во Франции

Политолог Моро назвал Францию единственной страной, где могли задержать Дурова

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Global Look Press

Франция является единственной страной, где правоохранители могли задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал французский политолог и публицист Ксавье Моро.

«К сожалению, я говорю это как француз», — сказал политолог.

Моро считает, что задержание Дурова осуществили по требованию США. По словам политолога, из-за первой поправки к Конституции, гарантирующей право свободы слова, Вашингтон не мог сделать этого самостоятельно.

Также публицист назвал странными предъявленные основателю Telegram обвинения. Моро отметил, что подобное может произойти и с «главами мобильных компаний», поскольку найдутся «наркодилеры, которые будут это использовать».

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле Бурже. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа независимый политолог из Швеции Грег Саймонс высказал мнение, что предприниматель совершил самое большое преступление, «отказавшись прогибаться под власти западных стран».

Ранее в МИД России указали на молчание западных НКО после задержания Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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