Виктор Бут назвал Дурову единственное безопасное место в мире

Вернувшийся в Россию из тюрьмы в США предприниматель Виктор Бут в связи с арестом основателя Telegram Павла Дурова во Франции заявил, что для российских бизнесменов единственным безопасным местом является только РФ. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Сейчас настало время всем нашим предпринимателям, которые считали себя гражданами свободного мира, понять, что они все равно русские. И все равно за ними рано или поздно придут», — сказал он.

По его словам, «единственное безопасное место, где есть свобода слова, — это Россия».

Бут также отметил, что прокуратура Франции выдвинула обвинения, как только узнала, что Дуров вылетел из Баку в Париж.

«Я не удивлюсь, если Павел Дуров сейчас окажется также под запросом США», — допустил он.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Баку. Предпринимателя взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из самолета. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова. У посольства Франции в Москве появились бумажные самолетики в поддержку Дурова.

Ранее стало известно, когда прокуратура Парижа сделает официальное заявление по Дурову.