В России обратились к Ле Пен из-за задержания Дурова

Лидер российской партии «Новые люди» Алексей Нечаев направил официальное обращение руководителю парламентской фракции крайне правого «Национального объединения», экс-кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен, передает ТАСС. По информации агентства, в письме политик призвал французского депутата выступить в поддержку освобождения основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, арестованного французскими правоохранителями в аэропорту Парижа.

«Партия «Новые люди» призывает вас встать на защиту принципов свободы слова и принять участие в судьбе арестованного накануне во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова <...> [его арест] политическая мера с целью давления на политику независимой международной компании», — говорится в тексте.

В обращении Нечаев указывает, что в России опечалены действиями Франции в отношении Дурова. В письме подчеркивается, что Париж по факту нарушает принципы конституции Пятой республики, оказывая давление на предпринимателя.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете из Азербайджана. Предпринимателя взяли под стражу в парижском аэропорту, когда он выходил из самолета. Как ожидается, Дурову могут предъявить обвинения в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если предпринимателя признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова.

Ранее во Франции назвали задержание Дурова мировым прецедентом.