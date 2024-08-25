В Германии дали совет Шольцу по поводу помощи Украине

Власти Германии должны усилить военную поддержку Украины, а не сокращать ее в угоду экономии бюджетных средств, считает глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот. В своей статье для Die Welt однопартиец канцлера ФРГ Олафа Шольца отметил, что снижение помощи для Киева вызывает вопросы у союзников страны относительно ее надежности.

«После €7,5 млрд в этом году федеральное правительство планирует выделить еще €4 млрд на военную помощь Украине в 2025 году, а к 2027 году эта сумма должна упасть всего до €0,5 млрд. Это вызвало сомнения в надежности Германии среди наших партнеров в Центральной и Восточной Европе», — указал Рот.

Он добавил, что Шольцу стоит не уменьшать поддержку Киева, а наоборот ее нарастить, в том числе за счет доходов с замороженных российских активов. Рот подчеркнул, что предстоящий кредит для Украины на почти €45 млрд должен быть дополнением к существующей помощи со стороны Германии, а не вместо нее.

«Прежде всего, поддержка Украины — в наших собственных интересах. Если Киев проиграет в конфликте или будет вынужден пойти на навязанный ему мир, последствия для нашей безопасности и стабильности Европы будут серьезными», — заключил немецкий депутат.

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства. При этом Германия является вторым по объемам поставщиком оружия Киеву после США — в ФРГ уже потратили на военную помощь почти €28 млрд.

Ранее на Украине предупредили о разрушительных последствиях сокращения помощи ФРГ.