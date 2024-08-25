В США рассказали, кто заставил Байдена сняться с выборов

Президент США Джо Байден не хотел останавливать предвыборную кампанию и уступать место кандидата от Демократической партии Камале Харрис, считает бывший спикер палаты представителей конгресса Ньют Гингрич, передает The Hill. По его словам, выход политика из президентской гонки продавили экс-председатель нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси и бывшего главу Белого дома Барака Обаму.

«Он до сих пор не разговаривал с Нэнси Пелоси. Я думаю, он возлагает на Обаму прямую ответственность <...> он думает, что они как бы оттолкнули его [в этом году]. По сути, спикер Пелоси и Обама были движущей силой в его отставке. Он не хотел уходить», — пояснил Гингрич.

Он добавил, что речь Байдена на съезде Демократической партии выглядела грустно на этом фоне, а отношение к нему было «почти оскорбительным». Гингрич подчеркнул, что вряд ли у президента США осталось позитивное впечатление от мероприятия.

«Все люди, которые ударили его ножом в спину, скандируют: «Спасибо, Джо. Спасибо, Джо». Он, вероятно, подумал про себя: «Подождите секунду. Если я вам так нравлюсь, почему я не номинант?» — заключил экс-спикер палаты представителей конгресса США.

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