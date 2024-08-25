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Экс-сотрудник спецслужб рассказал, какие последствия вызовет задержание Дурова

Полковник Сыртланов: после задержания Дурова начнется «большая игра»

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Global Look Press

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции приведет к началу «большой игры». Такое мнение выразил член президиума «Офицеров России», полковник запаса, ветеран спецподразделения Тимур Сыртланов, передает mk.ru.

«Не исключаю, что ему кто-то подсказал поступить именно таким образом. Думаю, уже в ближайшие дни будет понятно, в том числе и почему самолет надо было дозаправлять именно во Франции», — сказал полковник.

Сыртланов добавил, что задержание предпринимателя произошло по той же схеме, по которой «разрабатывали» Виктора Бута и Владислава Клюшина. Поэтому, по словам члена президиума, в скором времени можно будет увидеть «много интересного».

24 августа в аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей к предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что США причастны к аресту Дурова. По словам депутата, Соединенные Штаты «бесит» факт, что за деньги американских инвесторов создали инструмент, который «здорово мешает насаждать нужную идеологию и контролировать информационное пространство».

Ранее сторонник Ассанжа в Италии назвал задержание Дурова попыткой атаки на Telegram.

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Арест Павла Дурова во Франции
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