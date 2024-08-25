В России заявили об обеспокоенности Запада из-за влияния Дурова

У основателя мессенджера Telegram Павла Дурова есть большое влияние, что очень беспокоит Запад. Об этом в беседе с «Известиями» заявил политолог Юрий Светов.

Он также сказал, что главная проблема этого предпринимателя состоит в том, что им завладело ощущение «супермена», которое появляется у рано разбогатевших людей и проявляется в «пренебрежении к своей стране».

«Он к России уже так [относится] — есть страна, и Бог с ней. Я гражданин и Франции, и Объединенных Арабских Эмиратов», — заявил политолог.

24 августа в аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы.

25 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. Однако, по словам дипломата, Париж воспринимает французское гражданство предпринимателя в качестве основного.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».