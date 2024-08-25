В Казахстане поддержали Дурова после его задержания

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев выразил поддержку основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, которого задержали во Франции. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В субботу стало известно о задержании Павла французскими властями по обвинению в отсутствии модерации контента и отказе сотрудничать с правоохранительными органами. Надеемся на скорейшее разрешение этой ситуации», — написал министр.

Мадиев подчеркнул, что правительство Казахстана неоднократно работало с командой Telegram. За время сотрудничества компания всегда демонстрировала готовность к совместной работе, оставаясь при этом верной своим принципам, отметил глава ведомства.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. По информации телеканала TF1, главная претензия к основателю Telegram заключается в шифровании сообщений в мессенджере.

25 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. Однако, по словам дипломата, Париж воспринимает французское гражданство предпринимателя в качестве основного.

Ранее в Госдуме сравнили аресты Дурова и Ассанжа.