Президент Польши Анджей Дуда уклонился от ответа на вопрос, знал ли он о готовящемся нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Соответствующий вопрос ему задали в эфире Youtube-канала Zero.

«Мы не можем об этом говорить. Это как раз дела, о которых мы не можем говорить», — сказал глава государства.

Он также заявил, что не может ответить на данный вопрос.

Накануне Дуда признал, что поставляемые республикой Киеву танки PT-91 Twardy участвуют в нападении ВСУ на Курскую область.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Польше спрогнозировали возможные последствия войны с Россией.