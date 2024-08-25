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В РФ пообещали следить за реакцией международных структур на задержание Дурова

Захарова: РФ будет следить за реакцией международных организаций на арест Дурова

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durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Москва будет следить за реакцией международных структур на задержание в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что глобальные организации нередко применяют к РФ «весь комплекс политического и информационного давления». Более того, на страну пытаются оказывать и психологическое воздействие.

«Поведение и реакция международных организаций <...> должны быть учтены и будут учтены в нашей работе, безусловно», — сказала Захарова.

Она пояснила, что Москва намерена следить за усилиями глобальных структур по охране прав Дурова. То же касается соблюдения гарантий свободы слова, резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже задержали и затем арестовали основателя Telegram, который прилетел в республику из Азербайджана. Его взяли под стражу около 20:00 по местному времени (21:00 мск).

По информации телеканала TF1, основная претензия властей Франции к Дурову заключается в шифровании сообщений в принадлежащем ему мессенджере. На этом фоне бизнесмена могут обвинить в терроризме и ряде иных правонарушений, и приговорить к лишению свободы на срок до 20 лет.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) оценили законность ареста Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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