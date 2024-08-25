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В Брюсселе оценили законность задержания Дурова

ТАСС: арест Дурова в Брюсселе назвали соответствующим Акту о цифровых услугах ЕС

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Global Look Press

Арест создателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции соответствует Акту о цифровых услугах Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в юридических кругах Брюсселя.

По его словам, платформа обязана автоматически удалять запрещенный в Евросоюзе контент, чтобы не быть наказанной.

При этом он отметил, что Акт о цифровых услугах не подразумевал личной или уголовной ответственности.

«В этом смысле французское обвинение пошло значительно дальше», — сказал источник.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Азербайджана. Предпринимателя взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из самолета. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова.

Ранее Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова».

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Арест Павла Дурова во Франции
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