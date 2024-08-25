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Медведев после задержания Дурова посоветовал Макрону «убраться» из Франции

Медведев призвал Макрона покинуть Францию, пока за ним не пришла «армия Дурова»

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Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону «немедленно убраться» из республики. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Макрон, немедленно убирайся из Франции!» — написал Медведев.

Он дал понять, что французскому лидеру стоит выполнить это требование, пока за ним не пришла «армия» основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Кого именно имел в виду заместитель председателя СБ РФ, пока неясно.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Дурова, который прилетел в республику из Азербайджана. Предпринимателя взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из частного самолета.

Главная претензия, предъявленная основателю Telegram, — шифровка сообщений в данном мессенджере. Из-за нее бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы.

25 августа ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал Медведев. Он выразил уверенность, что задержание основателя мессенджера связано с его национальностью.

Ранее посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова.

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