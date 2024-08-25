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В Совфеде прокомментировали арест Дурова

Сенатор Климов заявил, что власти Франции арестовали Дурова по требованию США

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что власти Франции арестовали создателя мессенджера Telegram Павла Дурова по требованию США. Его слова приводит РИА Новости.

Климов подчеркнул, что США действуют по библейскому принципу «кто не с нами, тот против нас» из-за гордыни.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал задержание Дурова с тем, что он русский.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД России заявили, что в связи с информацией о задержании Дурова посольство РФ предприняло все необходимые шаги для прояснения ситуации.

Ранее нардеп Потураев предложил запретить TikTok и Telegram на Украине.

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