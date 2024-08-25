Российский генерал рассказал, как Зеленский извинялся перед Кадыровым

Украинский президент Владимир Зеленский в слезах извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым задолго до начала полномасштабных боевых действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он рассказал, что инцидент произошел, когда Зеленский еще руководил студией «Квартал 95». Тогда он лично просил передать его извинения Кадырову за использование кадров с ним в одном из своих комедийных скетчей.

«Ты должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя, <...> это я тогда просил <...>, чтобы он простил тебя», — подчеркнул генерал-майор.

При этом Алаудинов выразил уверенность, что Зеленский смотрит его выступления о ситуации в Курской области. Командир «Ахмата» подчеркнул, что в своих речах об операции в российском регионе президент Украины в точности копировал его высказывания.

24 августа украинский лидер опроверг сообщения о том, что Киев организовал нападение на Курскую область ради «усиления переговорной позиции». Как сказал Зеленский, на самом деле одними из ключевых целей данной операции были предотвращение активизации боевых действий в Сумской области и «пополнение обменного фонда».

Ранее Кадыров сообщил о выводе срочников из окружения в Курской области.