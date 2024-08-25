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Стало известно, что Байден следит за ситуацией на Ближнем Востоке

NYT: Байден следит за ситуацией с Израилем и «Хезболлой»

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Evan Vucci/Reuters

Нынешний президент США Джо Байден следит за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль и ливанское движение «Хезболла» обменялись ракетными ударами. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на представителя совета национальной безопасности США Шона Савета.

По данным издания, Байден поручил американским чиновникам постоянно поддерживать связь с израильской стороной. Савет добавил, что США будут поддерживать Израиль в праве на самооборону.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Сразу же после этого начались обмены ударами с воздуха и из РСЗО между Израилем и группировкой. При этом ВС Ливана в конфликт с Израилем не вступают.

Эскалация отношений между сторонами достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. В ответ 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее в Израиле ввели чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов.

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