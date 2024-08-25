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Экс-премьер России исключил вероятность переговоров с Киевом

Степашин: переговоры с Киевом невозможны, иначе это будет второй Хасавюрт

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Илья Питалев/РИА Новости

Переговоры с Киевом исключены, вести их с Зеленским то же самое, что говорить с Гитлером, любые соглашения сейчас будут повторением ошибки Хасавюрта, нужна только капитуляция, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, слова которого передает ТАСС.

По его мнению, сейчас Россию может устроить только капитуляция Киева. Он сравнил возможные договоренности с Киевом с заключением Хасавюртских соглашений в 1996 году, которыми закончилась первая трехлетняя операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Тогда генерал Александр Лебедев, который, по словам Степашина, считал, что заменит Бориса Ельцина на посту президента РФ, подписал Хасавюрт, после чего РФ вывела войска.

«Хотя боевики практически не контролировали Чеченскую Республику - знаю не понаслышке. Ну и что? Пришлось возвращаться в 1999 году», — заявил Степашин.

24 августа Le Monde писала, что секретные переговоры между Россией и Украиной были сорваны наступлением в Курской области.

17 августа американское издание The Washington Post также сообщило, что атака на Курскую область якобы сорвала запланированные тайные мирные переговоры РФ и Украины в Катаре. Отмечалось, что предполагаемыми пунктами обсуждения на переговорах должны были быть проект всеобъемлющего соглашения по урегулированию и отказ от атак на энергообъекты двух стран сроком два месяца. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами данные сообщения.

Ранее Зеленский назвал цель нападения ВСУ на Курскую область.

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Операция на Украине
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