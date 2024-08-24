В штабе Трампа предположили, что популярность Харрис может возрасти

Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис может вырасти на два-три пункта по итогам прошедшего в Чикаго общенационального съезда демократов. Об этом сообщает предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, передает РИА Новости.

По данным штаба, рост популярности Харрис связан с «льстивым освещением» вице-президента со стороны мейнстримных американских СМИ. При этом журналистами делается акцент на образе Трампа, которого преподносят в негативном ключе, подчеркнули представители кандидата в президенты.

При этом в предвыборном штабе отметили, что предвыборная гонка Трампа и Харрис в целом проходит вничью. Особенно это заметно в колеблющихся штатах.

23 августа Харрис официально приняла номинацию и согласилась баллотироваться на пост президента от Демократической партии. Вице-президент также назвала Трампа «несерьезным человеком» и подчеркнула, что его возвращение в Белый дом может привести к «крайне серьезным» последствиям.

Ранее союзник Трампа неожиданно появился на съезде Демократической партии США.