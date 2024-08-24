Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на фестивале в Германии

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на фестивале в немецком Золингене

close
100%
Benjamin Westhoff/Global Look Press

«Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяло на себя ответственность за нападение на фестивале в немецком городе Золинген. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление в Telegram-аккаунте боевиков.

В сообщении говорится, что нападение было совершено одним из членов организации «в отместку мусульманам в Палестине и повсюду».

При этом остается неизвестным, как нападавшие связаны с ИГ, организация не предоставила никаких доказательств своему утверждению.

Нападение на фестивале произошло накануне вечером. В результате случившегося по меньшей мере три человека получили травмы несовместимые с жизнью. Один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер заявил, что спасатели боролись за жизни девяти человек. Полиция ищет мужчину арабской внешности.

Утром 24 августа спецназ полиции Германии задержал первого подозреваемого. Подростка задержали после обращения женщины, которая опознала подозреваемого. В квартире его родителей прошли обыски.

Ранее в Шотландии мужчина бегал по улицам с бензопилой и ранил двух полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами