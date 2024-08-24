ИГ взяло на себя ответственность за нападение на фестивале в Германии

«Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяло на себя ответственность за нападение на фестивале в немецком городе Золинген. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление в Telegram-аккаунте боевиков.

В сообщении говорится, что нападение было совершено одним из членов организации «в отместку мусульманам в Палестине и повсюду».

При этом остается неизвестным, как нападавшие связаны с ИГ, организация не предоставила никаких доказательств своему утверждению.

Нападение на фестивале произошло накануне вечером. В результате случившегося по меньшей мере три человека получили травмы несовместимые с жизнью. Один из соорганизаторов мероприятия Филипп Мюллер заявил, что спасатели боролись за жизни девяти человек. Полиция ищет мужчину арабской внешности.

Утром 24 августа спецназ полиции Германии задержал первого подозреваемого. Подростка задержали после обращения женщины, которая опознала подозреваемого. В квартире его родителей прошли обыски.

Ранее в Шотландии мужчина бегал по улицам с бензопилой и ранил двух полицейских.