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В Армении выразили надежду на развитие отношений с Украиной

Пашинян в послании Зеленскому выразил надежду на развитие отношений с Украиной

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня независимости Украины отправил послание президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил надежду на последовательное развитие отношений между Ереваном и Киевом. Текст послания опубликован на сайте правительства.

«Полон надежд, что наши совместные усилия будут способствовать последовательному развитию отношений между Арменией и Украиной и подъему взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень», - говорится в тексте послания.

24 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ считает Армению братским государством. Тогда же он выразил надежду, что Ереван не пойдет по тому пути, который для себя выбрал Киев.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила Европейский союз (ЕС) в желании распространить деструктивное влияние на Закавказье. Таким образом дипломат прокомментировала планы Брюсселя предоставить Еревану помощь в размере €10 млн для развития армии.

Ранее в РФ выразили сожаление в связи с участием Армении в июльском саммите НАТО.

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