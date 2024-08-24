Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что, если российские войска согласятся покинуть зону проведения специальной военной операции, он лично позвонит своему коллеге Владимиру Зеленскому с призывом не обстреливать отступающие войска. Заявление было сделано в Киеве на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса украинского президента.

«Могу обещать российским солдатам, что я, президент Польши, возьму трубку и позвоню президенту Украины с предложением, чтобы он не бомбил российских солдат, которые возвращаются домой», — сказал польский президент.

24 августа президент Польши прибыл с необъявленным визитом на Украину, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 33-й годовщине независимости Украины. Президент выступил с речью, пообещав продолжить военную поддержку Украины.

До этого польское издание Myśl Polska написало, что проводимая Польшей политика милитаризации не обезопасит страну и не спасет ее в случае военного конфликта с Россией.

Ранее президент Польши заявил о желании возглавить МОК