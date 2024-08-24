Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дуда призвал Зеленского не обстреливать отступающие войска

Дуда потребовал от Зеленского не обстреливать войска РФ, если те будут отступать

Президент Польши Анджей Дуда пообещал, что, если российские войска согласятся покинуть зону проведения специальной военной операции, он лично позвонит своему коллеге Владимиру Зеленскому с призывом не обстреливать отступающие войска. Заявление было сделано в Киеве на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса украинского президента.

«Могу обещать российским солдатам, что я, президент Польши, возьму трубку и позвоню президенту Украины с предложением, чтобы он не бомбил российских солдат, которые возвращаются домой», — сказал польский президент.

24 августа президент Польши прибыл с необъявленным визитом на Украину, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 33-й годовщине независимости Украины. Президент выступил с речью, пообещав продолжить военную поддержку Украины.

До этого польское издание Myśl Polska написало, что проводимая Польшей политика милитаризации не обезопасит страну и не спасет ее в случае военного конфликта с Россией.

Ранее президент Польши заявил о желании возглавить МОК

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами