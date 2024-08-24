В Венгрии раскритиковали реакцию ЕС на подрыв «Северных потоков»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» актом государственного терроризма. Его слова приводит госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтан Ковач в социальной сети X.

Таким образом глава МИД Венгрии раскритиковал реакцию Евросоюза на произошедшее, которая, по его словам, была недостаточной. Сийярто отметил, что если в подрыве газопроводов замешана определенная страна, то эту диверсию можно назвать спонсируемым государством терроризмом.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По данным издания, первые разговоры среди высокопоставленных украинских чиновников о возможности подрыва газопроводов начались в мае 2022 года.

21 августа президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв «Северных потоков». Он подчеркнул, что если атака направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов и возвращение денег РФ, то трубопровод был законной целью.

Ранее в МИД РФ опровергли обмен информацией между ФРГ и Россией по «Северным потокам».