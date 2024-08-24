Премьер-министр и лидер Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку, выступая с программной речью на проходящем в Бухаресте съезде, заявил, что Россию следует «держать как можно дальше от Румынии». Его слова передает ТАСС.

«Вместе с государствами — членами НАТО мы должны держать Россию как можно дальше от Румынии», — заявил он.

Чолаку напомнил, что в Румынии строится самая большая база НАТО в Европе, также страна активно участвует во всех стратегических коридорах.

Премьер добавил, что для обеспечения мира в Румынии необходимо оказывать помощь Украине, поэтому его страна продолжит поддерживать независимость и суверенитет Украины, а также будет участвовать в восстановлении Украины, после завершения конфликта.

При этом Чолаку подчеркнул, что Румыния не будет вовлечена ни в какую войну, а сам он никогда не согласится на восстановление обязательной военной службы.

Накануне экс-глава внешней разведки Румынии Сильвиу Предою призвал власти страны придерживаться нейтральной позиции в отношении украинского конфликта.

9 августа сообщалось, что страны Восточной Европы испытывают трудности с пополнением рядов своих армий, из-за чего они не готовы к вероятному военному конфликту с Россией.

Ранее экс-помощник Рейгана призвал прекратить помощь ВСУ.