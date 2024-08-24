Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Данные сведения опубликованы на сайте Верховной рады.

В законе указано, что Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан о совершении военных преступлений в течение семи лет после его вступления в силу.

21 августа Верховная рада одобрила ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда с оговоркой о ненаказании украинцев за военные преступления.

Юрисдикцию МУС не признают многие страны мира, в том числе Россия. Римский статут подписали 137 государств, при этом документ ратифицирован только в 124 странах.

23 августа вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что оговорка Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда о ненаказании ее граждан за военные преступления не распространяется на ответственность за геноцид и преступления против человечности, поэтому суд сможет наказывать украинцев за это.

Ранее политолог объяснил желание Киева присоединиться к МУС.