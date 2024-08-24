Украину сможет спасти от демографической катастрофы только капитуляция по российскому предложению мира и прекращение связей со странами НАТО. Такое мнение высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Аналитик предупредил, что Украина столкнется с ухудшением демографической проблемы из-за продолжающихся боевых действий: все больше граждан бегут из страны из-за страха быть завербованными в ряды украинских Вооруженных сил, а потери на фронте растут.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна сталкивается с рекордным оттоком населения. По его словам, речь идет о миллионах украинцев — такого количества граждан за границей республика не имела никогда ранее.

Согласно данным Госстата Украины, численность населения Украины на 1 июля 2021 года составляло 41,38 млн человек.

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.