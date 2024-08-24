В ООН прокомментировали сообщения о бойцах ЧВК в Курской области

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировали сообщения о бойцах американской частной военной компании Forward Observations Group (ЧВК FOG), разместившихся с минометом у детской площадки в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.

Дюжаррик отметил, что достоверность публикаций сложно подтвердить.

Фото было опубликовано на странице FOG в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 22 августа. На нем мужчина в военной форме с шевронами с флагом США устанавливает миномет, близ него находится детская площадка с горкой и жилой дом. Точная локация, где была сделана фотография, и дата, когда снимок был сделан, не указываются.

Представитель генсека ООН добавил, что при более широком рассмотрении вопроса в организации часто выражали обеспокоенность в связи с использованием частных военных подрядчиков по всему миру.

До этого сообщалось, что бойцы ЧВК FOG воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом стало известно после того, как компания опубликовал фото с наемниками в социальных сетях. 22 августа сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин заявил, что бойцы из американских ЧВК станут «хорошим обменным фондом» после того как попадут в российский плен.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.