Лукашенко не нашел альтернативы мирным переговорам по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет делать все возможное для обеспечения безопасности в регионе. Об этом написала его пресс-служба.

Он отметил, что в нынешних условиях нет альтернативы мирным переговорам по Украине. Глава государства добавил, что сейчас необходимо разговаривать на «языке мира» ради нынешнего и будущих поколений славянских народов.

По словам президента, в Белоруссии всегда с уважением относились к украинскому народу и долгое время нации находили силы в единстве. Он заявил, что страны объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями.

Президент Белоруссии пожелал жителям Украины мирного неба, гражданского согласия и благополучия.

До этого госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович заявил, что Белоруссия рассчитывает, что Украина не будет предпринимать провокационных действий, в обратном случае Минск адекватно отреагирует.

Ранее Лукашенко выразил благодарность премьеру Государственного совета КНР Ли Цяну за возможность выпускать автомобили под маркой Belgee.