В Белом доме задумались о помощи Киеву после атаки на Курскую область

Американская администрация обсуждает корректировку содержания пакетов военной помощи Киеву на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из них, власти США в закрытом режиме обсуждают, стоит ли включить в пакеты помощи, которые они отправляют каждые две недели, больше бронетехники или увеличить поставки боеприпасов.

Другой источник утверждает, что Белый дом пока не имеет полного представления о целях вылазки ВСУ на территорию России, а также не уверен в избранной Киевом стратегии.

«Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами», — сказал он на условиях анонимности. The Washington Post также написало, что зависимость Украины от американской помощи «возродила страхи прямой эскалации в отношениях США и НАТО с Россией».

Накануне сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена направит Украине около $125 млн новой военной помощи.

23 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что политика Вашингтона позволяет Украине наносить контрудары американским оружием, чтобы ВСУ могли защищаться от российских атак в Курской области.

Ранее стало известно о реакции чиновников США на вторжение ВСУ в Курскую область.