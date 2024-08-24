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Посольство РФ в Вашингтоне в День независимости Украины пожелало ее народу прозрения

Посольство России: Украина вместо демократии получила зависимость от США

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина вместо демократической стала милитаризованной авторитарной страной, погрязшей в коррупции, русофобии и полной зависимости от США и их союзников. Об этом говорится в заявлении посольства Российской Федерации в Вашингтоне по случаю отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины.

Посольство отметило, что сегодня Украина находится на иждивении «лживых и лицемерных партнеров», использующих украинский народ как марионетку и «пушечное мясо» в борьбе с Россией.

В дипмиссии добавили, что в это непростое время украинцам можно пожелать прозрения, осознания того, что обслуживая интересы США и их союзников, они ведут свою страну к тотальному разрушению.

23 августа президент Джо Байден созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с предстоящим Днем независимости страны. В ходе разговора американский лидер анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине, в него войдут ракеты, оборудование для борьбы с беспилотниками и другой арсенал.

Ранее в США заявили о грядущей большой войне.

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