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Кеннеди-младший назвал виновного в срыве переговоров России и Украины

Кеннеди-младший: Байден сорвал переговоры России и Украины в 2022 году

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Brian Snyder/Reuters

Бывший премьер-министр Борис Джонсон вынудил президента Украины Владимира Зеленского разорвать в 2022 году мирное соглашение Москвы и Киева по указке главы США Джо Байдена. Об этом кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди – младший заявил во время выступления в штате Аризона, опубликованном на его YouTube-канале.

«В апреле 2022 г. президент Джо Байден отправил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил <…> Зеленского разорвать мирный договор, который уже был подписан самим Зеленским и российской стороной», – сказал политик.

В феврале посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что усилия по достижению мирных договоренностей между Москвой и Киевом были сорваны Джонсоном по указу Соединенных Штатов.

После этого, по словам посла, Украина начала сражаться. И такое решение Киева — это результат действий Джонсона, добавил дипломат.

До этого Джонсон говорил, что не имеет отношения к прекращению мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года.

Ранее в США сообщили, что атака на Курскую область сорвала секретные мирные переговоры РФ и Украины.

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