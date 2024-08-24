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Российский посол предрек рост числа стран ЕС, выступающих за диалог с Россией

Посол Станиславов: все больше стран ЕС будут выступать за диалог с РФ

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Christoph Soeder/AP

В Евросоюзе будет расти количество стран, выступающих за диалог с Россией подобно Венгрии. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

«Влияние политических сил в Евросоюзе, ориентированных на национальные интересы, будет только расти, равно как и число его стран-членов, которые будут, как и Венгрия, выступать за диалог с Россией», — сказал дипломат.

Он отметил, что «востребованность венгерской точки зрения» подтверждается формированием в Европарламенте фракции «Патриоты за Европу», которая занимает третье место по численности. Создание этого объединения — результат усилий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, добавил Станиславов.

24 августа посол заявил, что июньские выборы в Европарламент продемонстрировали усталость жителей стран Евросоюза от провоенной политики своих властей. Также европейцам не нравится милитаристская антироссийская риторика, которая царит в политических кругах ЕС, отметил Станиславов. Он предрек усиление этих настроений.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал появление новой правой коалиции в Европарламенте, куда также войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.

Ранее Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.

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