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Российский посол рассказал об усталости европейцев от провоенной политики властей ЕС

Посол РФ в Венгрии: европейцы устали от провоенной политики властей стран ЕС

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Virginia Mayo/AP

Июньские выборы в Европарламент показали, что жители стран Евросоюза устали от провоенной политики своих властей, и эти настроения будут усиливаться. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

Также европейцам не нравится милитаристская антироссийская риторика, которая царит в политических кругах ЕС, отметил он.

По словам дипломата, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан чутко уловил эту тенденцию и предложил мирную инициативу по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

«Совершенно очевидно, что такие изменения в настроениях европейских избирателей в перспективе будут только нарастать, но теперь, после «миссии мира» Виктора Орбана, они будут ассоциироваться в их сознании и с венгерской инициативой», — сказал Станиславов.

В июле премьер Венгрии опубликовал свой доклад главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам «мирной миссии». В документе он призвал ЕС возобновить дипломатические контакты с Москвой при сохранении политических связей с Киевом. Орбан также предложил объединению выработать свою независимую стратегию по Украине без оглядки на политику США. По его мнению, Москва и Киев не смогут договориться без вмешательства внешних игроков.

Ранее в Венгрии раскритиковали атаку Украины на Курскую область.

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