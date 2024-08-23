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Кабмин утвердил нормы обеспечения сотрудников УИС оружием

Правительство РФ утвердило нормы обеспечения сотрудников УИС оружием

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое утверждает нормы обеспечения сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) оружием и боеприпасами, а также специальными средствами индивидуальной защиты для постоянного ношения и  хранения. Документ опубликован на  официальном интернет-портале правовой информации.

Из распоряжения следует, что сотрудники УИС будут обеспечены пистолетом калибра 9 мм со специальным снаряжением, двумя снаряженными магазинами, электрошоковым устройством и аэрозольным распылителем. Из защиты предусмотрены бронежилет и шлем.

«Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с  реализацией настоящего распоряжения, осуществляется в  пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСИН России в  федеральном бюджете», — говорится в  документе.

Уточняется, что дополнительные средства на это выделены не будут.

23 августа четверо заключенных ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, сообщает ФСИН. Спасти жизни этих работников не удалось.

Спецназ провел операцию по освобождению заложников. В ходе штурма все преступники были ликвидированы. Среди спецназовцев пострадавших нет.

Ранее Минюст предложил обеспечить всех заключенных подходящей обувью и одеждой.

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