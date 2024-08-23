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В Белом доме отреагировали на визит Моди на Украину

Белый дом: визит премьер-министра Индии Моди в Киев может быть полезен

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narendramodi/X (ранее Twitter)

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину может быть полезен. Такое мнение выразил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Индия и сам Моди являются сильным партнером Соединенных Штатов .

«Если это поможет продвинуться к завершению конфликта, которое согласуется со справедливым миром Зеленского, тогда, мы думаем, что это полезно», — сказал он.

Днем 23 августа Нарендра Моди в ходе однодневного визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским. Моди заявил, что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира в стране. Моди отметил, что прибыл в страну с посланием о мире. По его словам, вооруженный конфликт можно завершить только с помощью диалога и дипломатии.

Поездка Моди стала первым визитом премьера Индии на Украину с момента ее образования.

Ранее в офисе Зеленского назвали визит Моди «историческим моментом».

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