Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соратник Орбана в пьяном виде напал на женщину в клубе

Депутат ЕП от партии Орбана Дьёрфф в нетрезвом виде напал на женщину в клубе

close
100%
europarl.europa.eu

Депутат Европарламента от партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» Балаж Дьёрфф в нетрезвом виде напал на женщину в клубе в центре Будапешта. Его задержала полиция. Об этом сообщает портал Telex.

Он сообщил, что сдаст мандат и покинет партию. Примечательно, что он избрался в Европарламент несколько недель назад. До этого он 20 лет заседал в венгерском парламенте.

Дьёрфф рассказал, что он не помнит происходящего, но все равно назвал свой поступок неприемлемым. Прокуратура завела уголовное дело о хулиганстве и нападении с отягчающими обстоятельствами.

В июне партия «Фидес» набрала 44,52% голосов на выборах в Европейский парламент, получив худший результат за всю историю политического объединения и выборов в общеевропейский орган. За последние 20 лет «Фидес» лишь однажды набрала менее 50% голосов на выборах в ЕП, получив в 2004 году 47,4% голосов.

Ранее помощник Орбана пригрозил отправкой мигрантов в Брюссель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами