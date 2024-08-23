Соратник Орбана в пьяном виде напал на женщину в клубе

Депутат Европарламента от партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» Балаж Дьёрфф в нетрезвом виде напал на женщину в клубе в центре Будапешта. Его задержала полиция. Об этом сообщает портал Telex.

Он сообщил, что сдаст мандат и покинет партию. Примечательно, что он избрался в Европарламент несколько недель назад. До этого он 20 лет заседал в венгерском парламенте.

Дьёрфф рассказал, что он не помнит происходящего, но все равно назвал свой поступок неприемлемым. Прокуратура завела уголовное дело о хулиганстве и нападении с отягчающими обстоятельствами.

В июне партия «Фидес» набрала 44,52% голосов на выборах в Европейский парламент, получив худший результат за всю историю политического объединения и выборов в общеевропейский орган. За последние 20 лет «Фидес» лишь однажды набрала менее 50% голосов на выборах в ЕП, получив в 2004 году 47,4% голосов.

Ранее помощник Орбана пригрозил отправкой мигрантов в Брюссель.