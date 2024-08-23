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Посол сообщил, что выяснение обстоятельств подрыва «Северных потоков» продолжается

Нечаев: РФ продолжает добиваться у ФРГ прояснений обстоятельств подрыва «СП»

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Global Look Press

Российская Федерация продолжает добиваться у Германии прояснения всех деталей в деле о подрыве «Северных потоков». Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Мы пытаемся, продолжаем добиваться прояснений всех обстоятельств такого преступления, но, на наш взгляд, это было бы более эффективно сделать, если немецкие правоохранительные органы это сделать не могут по каким-то причинам, то в рамках международного расследования под эгидой СБ ООН», — сказал Нечаев.

22 августа бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу сообщил, что западные страны должны прекратить поддерживать Киев из-за новых данных о причастности неких украинцев к взрывам российских газопроводов «Северный поток».

21 августа президент Чехии Петр Павел заявил о праве Украины на подрыв «Северных потоков». Он подчеркнул, что если атака направлена на прекращение поставок российских энергоресурсов и возвращение денег Москве, то трубопровод был законной целью.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слова президента Чехии о «Северных потоках».

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