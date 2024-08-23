Аналитики заявили, что Трамп в случае избрания заставит Киев уступить территории

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах, скорее всего, заставит Киев пойти на территориальные уступки для сделки с РФ. К такому выводу пришли обозреватели издания Foreign Affairs.

«Трамп неоднократно говорил, что он попытается заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным», — пишут авторы статьи.

По мнению обозревателей, вероятнее всего сделка будет обеспечена за счет территориальной целостности Украины. Вероятность такого хода событий вызывает опасения в раде европейских стран.

До этого сопредседатель комитета нижней палаты американского конгресса по надзору Джейми Раскин также заявил, что Трамп может попытаться урегулировать конфликт на Украине в том числе за счет уступок РФ. По его словам, Трамп активно подражает автократам всего мира, в том числе российском президенту Владимиру Путину.

Ранее Трамп заявил об отсутствии у США боеприпасов из-за поставок Киеву.