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Аналитики заявили, что Трамп в случае избрания заставит Киев уступить территории

Foreign Affairs: Трамп в случае избрания заставит Киев уступить территории

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Umit Bektas /Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах, скорее всего, заставит Киев пойти на территориальные уступки для сделки с РФ. К такому выводу пришли обозреватели издания Foreign Affairs.

«Трамп неоднократно говорил, что он попытается заключить сделку с российским президентом Владимиром Путиным», — пишут авторы статьи.

По мнению обозревателей, вероятнее всего сделка будет обеспечена за счет территориальной целостности Украины. Вероятность такого хода событий вызывает опасения в раде европейских стран.

До этого сопредседатель комитета нижней палаты американского конгресса по надзору Джейми Раскин также заявил, что Трамп может попытаться урегулировать конфликт на Украине в том числе за счет уступок РФ. По его словам, Трамп активно подражает автократам всего мира, в том числе российском президенту Владимиру Путину.

Ранее Трамп заявил об отсутствии у США боеприпасов из-за поставок Киеву.

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