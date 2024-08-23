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В Госдуме предрекли бегство руководства Украины из Киева

Депутат Водолацкий: руководство Украины может покинуть Киев в ближайшее время

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РИА Новости

Руководство Украины может покинуть страну на фоне подготовки Россией ответа на вторжение ВСУ в Курскую область. Такое мнение в интервью RT высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что Киев не самостоятелен и не делает никаких выводов из своих действий.

В то же время, по его словам, украинская верхушка «прекрасно понимает, что ее ожидает».

«Поэтому они в ближайшее время запросят своих руководителей по различным причинам перенести свои штаб-квартиры. Желательно для них — это Польша или Чехия, но не Киев», — считает депутат.

Посол России в США Анатолий Антонов до этого заявлял, что президент РФ Владимир Путин принял решение по ответу на попытку Вооруженных сил Украины вторгнуться в Курскую область.

Дипломат выразил уверенность в том, что все причастные понесут суровое наказание за то, что произошло в российском регионе.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона в настоящее время действует режим ЧС федерального характера. Кроме того, там неоднократно объявлялась ракетная опасность. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои шли на территории Суджанского и Кореневского районов.

Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее посол РФ в США заявил, что «буферной зоны» на территории России не будет.

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