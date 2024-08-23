Медведев назвал первоочередную задачу бюджета России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что первоочередная задача российского бюджета — обеспечить обороноспособность государства. Его слова приводит ТАСС.

«Приоритеты остаются неизменными и первоочередная задача — обеспечить сегодня обороноспособность и безопасность нашего государства», — сказал он.

По его словам, речь идет о социальных гарантиях военным и сотрудникам правоохранительных органов.

Также Медведев отметил, что бюджет на 2025-2027 годы должен включать средства на реализацию народной программы «Единой России».

«В новом бюджете должны быть, естественно, предусмотрены средства на реализацию положений нашего главного партийного документа», — отметил он.

До этого Медведев заявил, что Россия в той или иной форме взыщет ущерб, причиненный вторжением Украины в Курскую область. Медведев отметил, что к этой работе нужно привлечь руководство Курской области, которое поможет в формировании информационной базы, которая впоследствии будет использована «для предъявления к оплате» Украине.

Ранее Медведев пообещал Украине наказание за атаку на Курскую область.