Медведев назвал первоочередную задачу бюджета России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что первоочередная задача российского бюджета — обеспечить обороноспособность государства. Его слова приводит ТАСС.
«Приоритеты остаются неизменными и первоочередная задача — обеспечить сегодня обороноспособность и безопасность нашего государства», — сказал он.
По его словам, речь идет о социальных гарантиях военным и сотрудникам правоохранительных органов.
Также Медведев отметил, что бюджет на 2025-2027 годы должен включать средства на реализацию народной программы «Единой России».
«В новом бюджете должны быть, естественно, предусмотрены средства на реализацию положений нашего главного партийного документа», — отметил он.
До этого Медведев заявил, что Россия в той или иной форме взыщет ущерб, причиненный вторжением Украины в Курскую область. Медведев отметил, что к этой работе нужно привлечь руководство Курской области, которое поможет в формировании информационной базы, которая впоследствии будет использована «для предъявления к оплате» Украине.
Ранее Медведев пообещал Украине наказание за атаку на Курскую область.