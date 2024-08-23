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Раскрыты планы Киева блокировать Курскую АЭС

Политолог Сипров: ВСУ хотели блокировать Курскую АЭС

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Илья Питалев/РИА Новости

Украинские военные атаковали Курскую область, стремясь блокировать местную атомную станцию, однако позднее вынуждены были сменить тактику, рассказал политолог Вадим Сипров. В беседе с 360.ru он назвал удары по станции одним из способов оказать давление на Россию.

«Их планы сорвались, по всей вероятности, в какой-то из моментов. План по захвату Курской АЭС подкорректировали, и направление главного удара поменяли», — объяснил политолог, добавив, что в результате изменения тактики основной удар пришелся на Суджу.

Киев стремится любым способом оказать психологическое давление, в том числе применяя удары беспилотниками и «телефонный терроризм» против жителей приграничного региона, заявил Сипров, назвав атаки на АЭС «акцией устрашения».

Что касается угрозы ядерной катастрофы, то на Курской АЭС хорошо защищены все реакторы, а сама она может выдержать даже падение самолета, добавил специалист. По его словам, такой объект можно уничтожить лишь ядерным оружием.

Напомним, в Минобороны сообщили, что Россия с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской атомной электростанции. По данным ведомства, Киев намерен обвинить Россию в «самообстреле» станции для создания оснований ударов по объектам атомной энергетики Украины.

Ранее в Совфеде объяснили попытки Украины бить по российским АЭС.

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