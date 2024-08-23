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Стало известно, к чему приведет отказ Кеннеди-младшего от выборов

Аналитик Блохин: сторонники Кеннеди-младшего перейдут к Трампу

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Rebecca Cook/Reuters, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего отказаться от участия в выборах приведет к тому, что его сторонники будут голосовать за Дональда Трампа. Об этом научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил в беседе с RT.

До этого СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о намерении Кеннеди-младшего покинуть президентскую гонку. Ожидается, что он скоро объявит о поддержке одного из кандидатов на пост американского президента.

По мнению Блохина, отказ от участия в выборах основан «на логике здравого смысла», так как Кеннеди-младший является аутсайдером среди остальных кандидатов и выступает без поддержки демократов. Желавшие поддержать его избиратели теперь, скорее всего, будут голосовать за Трампа, считает эксперт.

«Если бы у него было что-то сопоставимое либо хотя бы вполовину, еще можно было бы потягаться. А тут очевидно, что сейчас уже есть два фаворита гонки — Харрис и Трамп, а Кеннеди уже смысла нет [участвовать в выборах]», — объяснил аналитик.

Ранее Трамп оценил слухи о выходе Кеннеди-младшего из президентской гонки в его пользу.

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