Германия должна прекратить спонсировать Украину и продвигать мирные переговоры. Об этом в социальной сети X заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

По ее словам, необходимо наконец-то прекратить дарить Украине миллиарды. Вместо того чтобы тратить все больше и больше денег и отправлять оружие ради бессмысленного конфликта, федеральное правительство должно наконец-то начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем, сказала Дагделен.

Она также раскритиковала тех, кто продолжает поддерживать власти Украины, которые, по ее мнению, запрещают оппозицию и дискриминируют меньшинства.

20 августа бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник на фоне сообщений о том, что ФРГ планирует сократить финансирование Киева из-за нехватки средств, предупредил об опасности такого «бухгалтерского мышления».

По информации немецких СМИ, правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

Комментируя ситуацию, министерство финансов Германии заявило, что двусторонняя помощь Берлина Киеву будет частично перенесена на международные программы.

Ранее посол Украины потребовал от ФРГ найти средства на финансирование Украины.