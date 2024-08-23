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Финский журналист: Западу не удалось изолировать Россию от остального мира

Журналист Хейсканен: Запад не смог изолировать РФ от остального мира

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Maxim Zmeyev/Reuters

Существуют многочисленные факты, опровергающие западную пропаганду о якобы изоляции России от остального мира. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил финский журналист Кости Хейсканен.

«Например, в Москве сейчас вообще какой-то бум. Огромное количество арабских туристов, из Ирана, из Объединенных Арабских Эмиратов, из других стран, из Китая, конечно же. И это показывает, что Россия совершенно не закрыта, как говорят на Западе, и что сюда очень многие хотят и очень многие едут», — подчеркнул репортер.

В июле британский телеканал Sky News сообщил, что недавний визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию стал сигналом от Владимира Путина для саммита НАТО о том, что, несмотря на усилия Запада по изоляции, Москва имеет много друзей и международных партнеров.

В материале отмечается, что, «будучи союзником Запада, Индия также стала ключевым торговым партнером России, скупая ее нефть».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил планы Запада по изоляции России.

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