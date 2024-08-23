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В Крыму назвали фейком данные о готовящейся десантной операции ВСУ на полуострове

Советник главы Крыма Крючков назвал фейком данные об операции ВСУ на полуострове

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Советник главы Крыма Олег Крючков назвал фейком информацию о готовящейся десантной операции украинских сил или массированной ракетной атаке на полуостров в последние дни августа. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, за вбросами стоит Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО), являющийся подразделением Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Враг продолжает вбрасывать ложь и пытается посеять панику... Воевать в интернете и пугать мирных жителей проще, чем воевать на фронте», — написал чиновник, отметив, что украинская сторона ведет информационную войну.

Он подчеркнул, что Крым надежно защищен, и призвал доверять только официальной информации.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась, предположительно, из Одесской области. Впоследствии паром затонул в акватории порта, перед этим возник пожар.

Ранее появилось видео допроса задержанных в Крыму диверсантов.

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