Эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов в интервью Tsargrad.tv объяснил, как Западу удается формально оставаться в стороне от конфликта на Украине, но по факту напрямую участвовать в нем, причем не только путем поставок вооружений.

«Мы видим, что воюем с Североатлантическим альянсом. Но и НАТО тоже преобразовался на сегодня. Напоминаю, что, например, в Англии численность регулярных вооруженных сил меньше численности одной из местных частных военных компаний. А там не одна ЧВК, кстати. Что такое ЧВК? Это как бы негосударственные войска, которые финансируются транснациональными корпорациями», — объяснил аналитик.

Накануне житель подконтрольной Украине территории Харьковской области сообщил, что группы англоязычных наемников прибыли в регион из-за нехватки личного состава ВСУ.

До этого стало известно, что частная военная компания из США Forward Observations Group, члены которой могли принимать участие в нападении украинской армии на Курскую область, последние два года находится на Украине.

Ранее в Госдуме призвали расправиться с американскими наемниками в Курской области.