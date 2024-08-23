Ганчев исключил мирные переговоры между Украиной и Россией

Власти Украины вряд ли пойдут на переговоры с Россией, так как их кураторы не позволят это сделать. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его мнению, украинские власти будет выставлять условия, которые ни российское общество, ни российских политиков не устроят, для Киева Россия может быть лишь «побежденным элементом», поэтому ни на какие переговоры на условиях Москвы они не пойдут.

21 августа официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских войск на Курскую область аннулировала возможность проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Дмитрий Медведев исключил переговоры о мире с Украиной до «полного разгрома врага».