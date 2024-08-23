Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали актом ядерного терроризма попытку ВСУ атаковать дроном Курскую АЭС

Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотником Курскую атомную электростанцию. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 23 августа сообщалось, что близи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник.

Дипломат подчеркнула, что действия ВСУ требуют незамедлительной реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин сообщил, что 22 августа ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. В связи с этим генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует визит в Курскую область на следующей неделе для оценки состояния инфраструктуры и встречи с президентом Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами