В МИД РФ назвали актом ядерного терроризма попытку ВСУ атаковать дроном Курскую АЭС

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотником Курскую атомную электростанцию. Об этом сообщает ТАСС.

Утром 23 августа сообщалось, что близи Курской атомной электростанции сбили украинский беспилотник.

Дипломат подчеркнула, что действия ВСУ требуют незамедлительной реакции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин сообщил, что 22 августа ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. В связи с этим генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует визит в Курскую область на следующей неделе для оценки состояния инфраструктуры и встречи с президентом Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.