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Германию призвали прекратить дарить Украине миллиарды

Депутат бундестага Дагделен призвала Германию перестать помогать Украине

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Global Look Press

Депутат бундестага от немецкой оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен призвала Берлин прекратить спонсировать Украину и начать продвигать мирные переговоры по урегулированию конфликта. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

Она призвала перестать дарить «Украине миллиарды».

«Вместо того чтобы тратить все больше и больше денег и отправлять оружие ради бессмысленного конфликта, федеральное правительство должно наконец-то начать поддерживать завершение конфликта дипломатическим путем», — считает парламентарий.

Дагедлен подвергла критике тех, кто продолжает поддерживать украинскую власть, которая, по ее словам, запрещает оппозицию и занимается дискриминацией меньшинств в стране.

До этого бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев хотел бы, чтобы немецкие войска принимали участие в конфликте на территории республики. Он отметил, что Германия не обязана помогать Украине еще больше, однако может себе это позволить, учитывая все потребности Киева.

Ранее Украина лишилась помощи на несколько миллиардов евро из-за запрета Шольца.

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