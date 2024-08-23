Российский посол назвал изолированным эпизодом обмен заключенными РФ и США

Прошедший в начале августа обмен заключенными между Россией и странами Запада, в том числе США, рассматривается американской стороной как изолированный эпизод взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Соединенные Штаты продолжают ультимативно требовать от России «изменить поведение» в угоду своим эгоистическим установкам.

1 августа Россия и Запад провели в турецкой Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США. Среди отправленных в Россию — семейная пара Артем и Анна Дульцевы, Вадим Красиков, Павел Рубцов, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок. О том, как шли переговоры перед историческим обменом, которые продлились более полутора лет, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее участник обмена заключенными между РФ и Западом рассказал, как на самом деле живут в США.