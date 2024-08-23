Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующий глава республики Владимир Зеленский и его сторонники развязали «такую кровавую вакханалию», которая приведут к краху страны. Мнение эксперт высказал в своем блоге на YouTube.

По словам Соскина, Зеленский сам начал конфликт с Россией, и его политика вынудила Москву провести специальную военную операцию.

Эксперт добавил, что Зеленский перечеркнул труд нескольких поколений, включая граждан СССР, которые строили Украину.

19 августа Соскин заявлял, что вывод Вооруженных сил Украины из Курской области РФ приведет к краху правления Зеленского. По его словам, на данный момент украинская армия испытывает трудности в Донецкой народной республике, это может привести к нестабильности в украинском обществе.

До этого Соскин утверждал, что украинцам необходимо эвакуироваться с территории страны. По его мнению, в пребывании украинцев в стране нет смысла, поэтому им стоит массово уезжать на Запад, не останавливаясь в Польше.

Ранее Украине предрекли участь санитарной зоны.